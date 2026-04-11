Над 1 млн. евро са даренията към третата седмица на кампанията, показва анализ на Института за развитие на публичната среда.

Към 10 април 2026 г. формациите са привлекли общо 1 217 354 евро от симпатизанти и кандидати. Осем партии и коалиции са получили както дарения от физически лица, така и средства от кандидати в своите листи.

Кои партии са получили най-много дарения?

Коалицията около доскорошния президент Румен Радев - "Прогресивна България" - продължава да води както по брой дарения, така и по събрана сума. Почти две трети от всички средства са насочени към нея - 779 834 евро, или над 64% от декларираните приходи до момента. Броят на даренията от симпатизанти е достигнал 532 (при 354 седмица по-рано). За разлика от началото на кампанията, когато кандидатите не участваха във финансирането, към 10 април те вече са направили 58 дарения.

Над милион лева за реклама: Кои са най-богатите партии?

Прави впечатление и структурата на даренията - най-голям брой от тях, 233, са в размер на 500 евро, а други 97 са по 600 евро. Така значителна част от средствата остава точно под праговете, които изискват задължителна проверка и деклариране на произхода.

В същия период Движение за права и свободи отчита пет дарения от симпатизанти. Четири от тях са за значителни суми – едно от 120 000 евро, едно от 100 000 евро и две по 40 000 евро. Това е нетипично за формацията, която преди разцеплението традиционно разчиташе основно на държавната субсидия, а не на частни дарения.

Подобни примери има и в предходни кампании. През октомври 2014 г. Николай Бареков привлече над 1 млн. лв. дарения. Преди изборите през април 2021 г. Цветан Цветанов обяви, че "Републиканци за България" е получила единично дарение от 1 млн. долара, което обаче не беше официално декларирано. На парламентарните избори през ноември 2021 г. Продължаваме промяната успя да събере 1,324 млн. лв.

Показателен остава и първият президентски вот на Румен Радев през 2016 г., когато инициативният комитет "Радев - Йотова" набра 723 172 лв. (369 752 евро) от дарения. Още тогава част от сумата беше формирана от множество вноски точно под минималната работна заплата, така че да не подлежат на проверка. Журналистически разследвания показаха, че сред дарителите има и хора, живеещи близо до прага на бедност.

Какви са правилата за дарения?

Партиите и коалициите могат да финансират кампаниите си със собствени средства, средства на кандидатите и дарения от физически лица, като за тези източници няма въведен таван. Всички суми обаче трябва да бъдат декларирани в 7-дневен срок и се публикуват в публичния регистър на Сметната палата, като при дарения и финансиране от кандидати над 620.20 евро се подава декларация за произход, а сумите над 511.29 евро подлежат на проверка за съответствие с доходите на лицето.