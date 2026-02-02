Над 1000 снегопочистващи машини почистват пътищата в страната
© ФОКУС
Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
Още по темата
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Още от категорията
/
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Потопът в "Елените": Четири месеца по-късно имотите още са необитаеми, хората нямат ток и вода
31.01
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
31.01
Земеделците предупреждават: Българското производство ще продължи да се свива и ще се отрази на качеството на живот
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер
19:41 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
17:30 / 01.02.2026
Николай Младенов призова за спазване на примирието в Газа
15:51 / 01.02.2026
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не ...
15:45 / 01.02.2026
Проф. Маринов: Радев каза доста неща, които няма да са лесни за и...
14:59 / 01.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" става все по-тежка!
14:59 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.