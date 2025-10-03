ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
Служителите на приходната агенция са установил общо 1325 нарушения, като най-честите от тях са неиздаване на фискален бон – 339, разминаване между сумите, маркирани на касовия апарат, и наличностите в касата – 231 и други. В 89 търговски обекта е липсвало фискално устройство, а в над 300 от случаите издадените касови бележки не са отговаряли на изисквания. Заради констатираните нарушения на 1184 от търговците са издадени актове за установяване на нарушение, а 239 от проверените обекти подлежат на запечатване.
В рамките на проверките, фискалните инспектори са приложили способа "таен клиент“, осъществили са тайни и явни наблюдения, при които за определен период от време са проследявали продажбите и са сравнявали резултатите с предходни периоди. Служителите на НАП са проверявали също и дали сезонните работници имат договори, регистрирани в НАП, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното им възнаграждение.
В повечето от контролните действия са се включили и публични изпълнители, както и екипи от други институции: Агенция "Митници“, МВР, Министерството на туризма, БАБХ, Комисията за защита на потребителите, БИМ, РЗИ и др.
Съвместните екипи от фискални инспектори и публични изпълнители са посетили над 240 търговски обекта с просрочени задължения към бюджета. С цел пълно или частично погасяване на дълговете, са иззети сумите, налични в касите на длъжниците, на обща стойност близо 75,3 хил. лв.
Много от собствениците на търговски обекти, които са били санкционирани за неиздаване на касови бележки или за разлики в касовите наличности, са предпочели да не обжалват наложените актове, а да ги заплатят в 14-дневен срок. По този начин те са се възползвали от законовата възможност да внесат с 20% по-малко от стойността на наложена санкция.
В случай че потребител не получи фискален бон при заплащането на стока или услуга, има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Промяната в Закона за ДДС (в сила от 1 януари 2024 г.) цели засилване противодействието на укриването на приходи и на нелоялната конкуренция, както и гарантирането на потребителските права.
Гражданите могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и като използват мобилното приложение на приходната агенция – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play. Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.
