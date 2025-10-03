В рамките на контролната кампания на НАП по Черноморието, която стартира на 30 юни и продължи до началото на септември, фискалните инспектори от НАП са проверили над 4600 търговски обекта – предимно заведения за хранене, дискотеки, барове, атракциони, магазини за хранителни стоки и др.Служителите на приходната агенция са установил общо 1325 нарушения, като най-честите от тях са неиздаване на фискален бон – 339, разминаване между сумите, маркирани на касовия апарат, и наличностите в касата – 231 и други. В 89 търговски обекта е липсвало фискално устройство, а в над 300 от случаите издадените касови бележки не са отговаряли на изисквания. Заради констатираните нарушения на 1184 от търговците са издадени актове за установяване на нарушение, а 239 от проверените обекти подлежат на запечатване.В рамките на проверките, фискалните инспектори са приложили способа "таен клиент“, осъществили са тайни и явни наблюдения, при които за определен период от време са проследявали продажбите и са сравнявали резултатите с предходни периоди. Служителите на НАП са проверявали също и дали сезонните работници имат договори, регистрирани в НАП, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното им възнаграждение.В повечето от контролните действия са се включили и публични изпълнители, както и екипи от други институции: Агенция "Митници“, МВР, Министерството на туризма, БАБХ, Комисията за защита на потребителите, БИМ, РЗИ и др.Съвместните екипи от фискални инспектори и публични изпълнители са посетили над 240 търговски обекта с просрочени задължения към бюджета. С цел пълно или частично погасяване на дълговете, са иззети сумите, налични в касите на длъжниците, на обща стойност близо 75,3 хил. лв.Много от собствениците на търговски обекти, които са били санкционирани за неиздаване на касови бележки или за разлики в касовите наличности, са предпочели да не обжалват наложените актове, а да ги заплатят в 14-дневен срок. По този начин те са се възползвали от законовата възможност да внесат с 20% по-малко от стойността на наложена санкция.В случай че потребител не получи фискален бон при заплащането на стока или услуга, има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Промяната в Закона за ДДС (в сила от 1 януари 2024 г.) цели засилване противодействието на укриването на приходи и на нелоялната конкуренция, както и гарантирането на потребителските права.Гражданите могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и като използват мобилното приложение на приходната агенция – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play. Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.