Близо 50 000 къса "намерени“ нелегални цигари задържаха митническите служители от ТД Митница Русе.На 05.11.2025 г. митническите служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Русе, със съдействието на полицейски служители от ОД на МВР в гр. Габрово, спират за контрол лек автомобил. При последвалата проверка в багажното отделение служителите откриват 2498 кутии цигари без поставен бандерол. Обяснението, което шофьорът и спътникът му са дали е, че са намерили цигарите на пътя и са ги прибрали в багажника.По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност. Действията по разследването се извършват под надзора на Районната прокуратура в гр. Габрово.Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство, съобщи агенцията.