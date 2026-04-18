Над 350 служители от структурните звена на Министерство на вътрешните работи ще бъдат ангажирани с осигуряването на обществения ред и сигурността по време на изборния ден на 19 април в област Шумен, съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Те ще отговарят за охраната на изборните секции, изборните материали, както и за реагиране на сигнали и гарантиране на пожарната безопасност още преди началото на вота и до неговия край.

На територията на областта ще бъдат охранявани общо 303 изборни секции, като 15 от тях са подвижни. Освен това ще действат 27 мобилни групи, които ще реагират при сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, ще следят за обществения ред и пътната безопасност, както и ще работят по престъпления от общ характер.

В ОДМВР Шумен и районните управления в Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново са сформирани оперативни щабове. Те поддържат постоянна връзка с Районната избирателна комисия, както и с областната и общинските администрации и всички институции, ангажирани с изборния процес.

По време на изборния ден полицейските служители ще бъдат разположени извън изборните помещения. Те няма да допускат лица с поведение, нарушаващо обществения ред, както и въоръжени граждани или такива, носещи опасни предмети. Намеса на органите на реда вътре в секциите ще се извършва само при необходимост и след решение на съответната избирателна комисия.

При възникване на нужда от възстановяване на реда в изборните помещения, служителите на МВР ще оказват съдействие по искане на председателите на секционните избирателни комисии и в рамките на своите правомощия.

Забранено е внасянето на оръжие и опасни предмети в изборните помещения. Не се допуска и използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга техника за заснемане на начина на гласуване.

В рамките на подготовката и провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание са осигурени и денонощни телефонни линии за подаване на сигнали, свързани с изборния процес.