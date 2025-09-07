Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепатит В и С и сифилист в рамките на лятната Антиспин кампания. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването. Тя премина под мотото "Предай нататък: лято без риск“.Това бе последният четвърти етап от ежегодната съвместна инициатива на Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализи/ NCPHA и Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross).През целия месец август мобилни екипи на Регионалните здравни инспекции съдействаха на желаещите да се тестват.В кампанията се включи и популярният влогър, интернет водещ и инфлуенсър Венци Василев ZicoYSK, който в своя неподправен стил проверява информираността по темата на почиващите по родното Черноморие.Националната кампания ще стартира отново на 1 декември, когато отбелязваме Световен ден за борба срещу СПИН. Вторият и третият етап ще бъдат съответно на 14 февруари - Деня на влюбените и през третата неделя на м. май, която е определена за Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.Припомняме, че извън етапите на кампанията, желаещите да се изследват безплатно и анонимно, могат да го направят в някой от т.нар. "Кабкис" – Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. На територията на страната има общо 19 такива кабинета. Карта с локациите ще намерите