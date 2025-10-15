ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 45 млн. лева отпуснаха за пчеларите и лозаро-винарите
По интервенциите в сектор "Пчеларство“ за финансовата 2025 г. са преведени над 6 млн. лв. (6 236 958 лв.) по 1 450 подадени заявления.
Припомняме, че съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., финансовата година за разплащане по интервенциите в секторите на пчеларството и лозаро-винарството приключва на 15 октомври.
