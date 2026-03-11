Над 4900 души вече са евакуирани от Близкия изток
До момента 23 европейски държави са активирали Механизма с искане на помощ за репатрирането на техни граждани, блокирани в зоната на конфликта.
С финансовата подкрепа на ЕС са организирани общо 59 евакуационни полета, а в следващите дни предстоят още.
/
/
