Над 5 милиона евро без ДДС ще струва проектирането на Националната детска болница. Здравната инвестиционна компания за детска болница обяви обществена поръчка за проектиране на бъдещото лечебно заведение рано тази сутрин, показа проверка наОт Националната гражданска инициатива "За истинска детска болница" посочиха, че "част от параметрите се различават от планираното в концепцията, по която две години работиха международни консултанти и български експерти". Но допълват: "Това обаче все още не е задължително добра или лоша новина."Предметът на обществената поръчка е услуга за проектиране и авторски надзор за изграждане на "Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ включваща 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури, дневна болница, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, лабораторен комплекс, както и административно-стопански блок, вертолетна площадка, паркинг, технически и обслужващи помещения и др., при спазване на действащите медицински стандарти и нормативни изисквания.Услугата по проектиране включва следните фази: идеен, технически и изработен проект. Срокът за кандидатстване е 4 май.Предметът на поръчката включва и упражняване на авторски надзор в хода на строителството до снабдяване с разрешение за проектиране на сградата, в това число (но не само) препроектиране, свързано с избора на конкретно технологично оборудване, изготвяне на допълнителни работни детайли, чертежи ползване, визуализации и др., показване на обекта по искане на строителя или консултанта, упражняващ надзор, подписване на проектни актове и протоколи по време на строителството, проследяване на точното изпълнение на одобрените писания, изготвяне на предварително и технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, вписване на решения и указания в заповедната книга на строежа, участие в приемна комисия или други комисии с участието на възложителя, изготвяне на екзекутивна документация и всички други дейности по упражняване на авторски надзор съгласно изискванията на ЗУТ и плащане на подзаконови нормативни актове.Обществената поръчка за проектиране на бъдещата Национална детска болница вижте