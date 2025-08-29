ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следващите три месеца
© Фокус
Промишленост
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) (виж фиг. 2) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи.
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса.
Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.
Строителство
През август съставният показател "бизнес климат в строителството“ намалява с 3.0 пункта (от 27.9% на 24.9%) (виж фиг. 6), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.
Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, са недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда, следвани от цените на материалите.
Търговия на дребно
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта (от 25.0% на 23.6%) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.
През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора "несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.
По отношение на продажните цени 87.3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.
Услуги
През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.
Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.
По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.
Още по темата
/
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
26.08
Вълканов: В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%
19.08
Птицевъд: Европейските стандарти водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество
15.08
Още от категорията
/
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
28.08
Бивш вътрешен министър: Новите заводи на "Райнметал" ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа
28.08
Статистика: Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквания към работодателя
20.08
Съвет към собствениците на малки бизнеси: Не съкращавайте в паника, първо разберете къде отиват парите ви
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.