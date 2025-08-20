ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 420 млн. евро изпратиха на роднините си, българите, които работят в чужбина
© Фокус
Данните показват, че най-много средства се изпращат от диаспората в САЩ. Средствата са в размер на 77,6 млн. евро. От Германия са изпратени 76 млн. лв., а от Великобритания 74,2 млн. лв.
Друга държава в списъка е Испания, където работещите българи са изпратили на своите роднини 40,6 млн. евро в периода януари-март 2025г.
Общата сума от 420 млн. евро е с 66 млн. евро повече от същия период на 2024 г.
Парите, които българите зад граница пращат у нас се разходват предимно в потребление, което увеличава приходите от ДДС в държавната хазна, пише businessnovinite. Домакинствата, които са подпомагани от чужбина, харчат парите в по-малките населени места, което има положителен ефект и върху местния бизнес.
Още от категорията
/
Колега на загиналия нелепо д-р Иса Али: Избяга от една война, за да загине в една друга. Обичаше България
19:28
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:51
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.