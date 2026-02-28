Андрей Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това е в правомощията му. Ако никой друг от правоимащите не го направи, съм убедена, че министър Янкулов ще стигне и до този етап. Това заяви съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова.
Тя коментира, че трябва да бъдат подкрепени усилията на Янкулов "да възстанови законността в управлението на Прокуратурата".
Според Йорданова проблемът не е в съществуването на два органа във ВСС, проблемът е в пропорциите. Тя припомни, че разделянето на ВСС на две колегии е станало през 2015 г.
"Тогавашното мнозинство – ГЕРБ с помощта на АБВ – смени пропорциите, при които трябваше да бъдат разделени колегиите. Първоначалната идея беше в Съдийската колегия да има паритет между съдии, избрани от съдиите, и членове, избрани от Народното събрание. А в Прокурорската колегия да има лек превес на членовете, които са избрани от Народното събрание, за да не се затваря прокуратурата и да не са зависими прокурорите от главния прокурор", каза Йорданова в ефира на NOVA NEWS.
"Никъде по света в демократичните държави не съществуват безкрайни мандати, още по-малко на вечно временно изпълняващият длъжността на главен прокурор. Това е правно и обществено нетърпимо", каза Йорданова. "Вярвам, че Янкулов ще продължи да настоява този въпрос да бъде решен.
По отношение на прокурор Теодора Георгиева, Йорданова каза: "Аз изпитвам притеснение, че българският прокурор, който встъпи в състава на Европейската прокуратура, явно е бил назначен при опорочена процедура. Това хвърля сянка върху способността на България и на българските органи да изпълняват своите правомощия и да излъчват хора с интегритет. Това трябва да се разследва, както и цялата тази история около "Осемте джуджета" и "Петьо Еврото" трябва да бъде установена докрай, а отговорните да понесат наказание".
