Надежда Нейнски.
"В следващите един-два дни - специално от Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия, планираме да се изпратят самолети от летището в Рияд - да бъдат изтеглени последните българи. Имаме и до този момент отделни обаждания. Първоначално имаше много, тъй като самата координация, докато се структурира. Сега отделни хора, които поради различни причини, не са се качили, или не са им се обадили, но това са отделни хора“, коментира външният министър.
"Даже в последните един-два самолета е имало празни места. Освен това са се възобновили част от гражданските полети. Особен интерес представлява и Израел, където обстановката е много сериозна. Следим ситуацията в Ливан“, посочи още тя.
От Иран са изтеглени всички, които са пожелали евакуация - през Азербайджан по сухопътна линия.
Според Нейнски има още около 500-600 човека, които трябва да бъдат евакуирани.
