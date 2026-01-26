Илияна Йотова, научи ФОКУС.
С указ № 21 от 26 януари 2026 г. тя е назначена, след като Йотова встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.
Надя Младенова е родена на 26 ноември 1982 г. в София.
Завършва средното си образование в 105 СОУ “Атанас Далчев" с разширено изучаване на италиански език през 2001 година.
Придобива бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история в Софийския университет “Св. Климент Охридски" през 2005 г.
Получава магистърска степен в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски" през 2009 г.
От 2009 г. до 2013 г. е сътрудник на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.
От 2013 до 2014 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката.
От 2014 г. до 2017 г. е началник на кабинета на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.
От 2017 г. е началник на кабинета на Вицепрезидента на Република България.
Заема поста на заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев и встъпили в длъжност съответно от 2 август 2022 г. и от 3 февруари 2023 г.
От 1 юли 2023 г. е назначена за началник на кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова.
Владее английски, италиански и руски език.
Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Жельо Бойчев, КЗК: Започваме да изискваме информация от всички производители и млечни ферми в България
18:15
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
13:44
Пеевски поиска от Желязков информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир
11:18
Доц. Орманджиев: Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията
08:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.