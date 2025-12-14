Най-добрата синоптичка на НИМХ: Ще има сняг за Нова година, може и на Коледа!
© Plovdiv24.bg
По думите ѝ - във високата част на планините около Коледа, след 20 декември се създават условия, при които барични долини или средиземноморски циклони ще носят валежи на Балканския полуостров и даже в не толкова високата планина, на малко по-ниско също ще има и сняг за Коледа.
"За нова година, вероятността да има сняг и в по-ниската част, вече става по-голяма“, посочи тя.
"За съжаление досега температурите в страната ни бяха над климатичните норми, така че само в най-високата част на планината има сняг. Той не е и много. Последните дни на декември ще дадат принос към снежната покривка в планината“, коментира Анастасия Стойчева.
Тя посочи, че температурите през декември са доста над нормата – 4-5 градуса.
"Това, което ни очаква през последното десетдневие - застудяването, няма да може да компенсира топлите първо и второ десетдневие. И като цяло ще приключим месеца с температурите над нормите, но все пак в тази последна част от месеца ще имаме и ниски температури“, обясни директорът на департамент "Прогнози" в НИМХ.
"Следващата седмица ще имаме едно спокойно есенно, вече към зимно време, сутрин е доста хладно - и тази сутрин в много райони е около нулата. Това спокойно време, за съжаление, в равнинната част от страната се реализира като мъгла и ниска облачност, което е доста неприятно. Но пък за сметка на това в планината е доста слънчево и сравнително топло“, коментира още тя.
"От Атлантика бълва циклон след циклон - като гирлянди за Нова година, и те носят много топлина на целия континент“. Тя припомни, че през 2001 година е имало 57 см сняг на Коледа - "много сериозна снежна покривка", което не е обичайно явление.
"Обичайно е зимите в България да не са студени. Много рядко се случва студена зима в България. Това не означава, че не вали сняг", каза още директорът на департамент "Прогнози" в НИМХ.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
13:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.