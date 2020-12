Най-големите победи в Poker игри

© Ако играеш сериозно на poker igri, особено в големите покер турнири, шансът да спечелиш милиони, не е просто мечта, а реалност. Факт е, че през последните години има покер турнири, които дават наистина топ награди и всеки играч с повече умения и голям късмет бързо може да стане милионер.



Най-престижният и голям от тези турнири без съмнение е World Series of Poker (WSOP), който създава повечето наистина големи победители в покер играта, като от всичките общо 15 големи печалби в историята, 12 идват именно от там.



Основното събитие на WSOP за 2014 година



Този турнир стартира на 5 юли и финишира на 14 юли 2014 година. До финала стигнаха 9 играчи, които определиха помежду си победителя през ноември същата година.



Общият награден фонд беше в размер на 62,8 милиона щатски долара, а шведът Мартин Якобсън, който е професионалист, победи в крайна сметка и си тръгна с цели 10 милиона щатски долара. Вторият в класирането - Феликс Стефансен имаше печалба от почти 5,15 милиона щатски долара.



Основното събитие на WSOP за 2006 година



През 2006 година WSOP е с общ фонд от цели 82 512 162 щатски долара и поради огромния брой записали се по тази причина играчи - 8 773 на брой, се провежда в 4 отделни начални дни. Тогава те играха в 4 групи, които бяха сведени до 2, накрая до 1, а на финалната маса в крайна сметка седнаха 9-има запалени покерджии.



На този турнир Джейми Голд стана световен шампион и спечели 12 милиона щатски долара, а подгласника му Пол Уасика прибра 6,1 милиона щатски долара.



Има обаче и други фрапиращи печалби на poker igri в турнири извън престижния WSOP, които си струва да се отбележат, тъй като са наистина впечатляващи. Трите най-големи печалби на покер извън главното събитие WSOP са под шапката на международната фондация One Drop, която е с нестопанска цел.



Тя е дело на създателя на Cirque du Soleil Гай Лалиберте и има за цел да осигури безопасна питейна вода в кризисни райони, като по 111 111 щатски долара от всеки от тези турнири се даряват на фондацията за тази цел.



Самото турнирно събитие се нарича The Big One for One Drop и фондът му е 1 милион щатски долара и е един от турнирите с най-високи печалби в света. Стартът му е през 2012 година и рекордът за най-голямото изплащане на покер е именно негов и до днес.



Основното събитие на Big One for One Drop за 2014 година



Втората по големина печалба в покера е на Дан Колман, който побеждава 42 покерджии в турнир с награден фонд от 37,3 милиона щатски долара. Тогава той взема първото място и печели 15,3 милиона щатски долара, а вторият Даниел Негреану печели 8,29 милиона щатски долара.



Основното събитие на Big One for One Drop за 2018 година



В този оспорват турнир, Джъстин Бономо побеждава Федор Холц, за да грабне впечатляващите 10 милиона щатски долара. Днес, благодарение от серии успешни игри, освен тази на конкретния турнир, е на върха на списъка на най-богатите комарджии в света с цели 43 милиона щатски долара печалба, което го прави и един от най-печелившите покер играчи в света за всички времена.



Турнир на WSOP за 2012 година



В този турнир влизат цели 48 участници, което се обяснява и с огромния награден фонд от цели 42,67 милиона щатски долара. Тук печели професионалистът Антонио Есфандиари, който взема освен първото място, и впечатляващите 18,35 милиона щатски долара, което е и най-голямото изплащане за един покер турнир в историята.



Рекорди в онлайн покера



Може би най-голямата печалба в онлайн покер турнир в историята идва благодарение на спонсорираното от PokerStars основно събитие на Световното първенство по онлайн покер 2010 (WCOOP).



На този турнир им вход от 5,200 за участие и привлича цели 2443 играчи с наградния си фонд от 12,22 милиона щатски долара.



Победителят Тайсън Маркс си тръгва от него със забележителните 2,3 милиона щатски долара, които си вървяха и с първото място на турнира.