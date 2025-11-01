Най-голямата българска банка официално съобщи за промени в Общите условия за физически лица
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че считано от 01.01.2026 г., "УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени, включително и изменения във връзка с приемане на еврото като официална парична единица в Република България, в следните документи:
1. Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти:
Актуализират са текстовете, касаещи системите и часовете за извършване на преводи и се премахват текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;
Промени, свързани с услугите "Комунални и Периодични плащания“;
Изменения във връзка с уведомяване на Банката за промяна в информацията и документите, свързани с идентификацията на клиент/негов пълномощник;
Промени относно начина на предоставяне/осигуряване на разположение на информацията за платежните операции и наличното салдо по банкова сметка, ако тази информация не е предоставената/осигурена на разположение на титуляря по независещи от Банката причини;
Промени, касаещи едностранното прекратяване от Банката на договор за платежна сметка за основни операции;
Изменения относно закриване на сметка при смърт на титуляря й;
Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, по която не се начислява месечна такса за обслужване и поддръжка и наличността по сметката е под изискуемия минимум, съгласно Лихвения бюлетин на Банката за физически лица, за период от 12 последователни месеца;
Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;
Въвежда се промяна в условията за обслужване на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
2. Общи условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използването на банкови карти като електронни платежни инструменти:
Премахват се текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;
Урежда се начисляването на месечна такса за обслужване и поддръжка на картова сметка, в случай че след закриване на основната банкова карта, задълженията по която са се погасявали от тази картова сметка, по картовата сметка е останала наличност и оправомощеният ползвател не е посочил как да му бъдат предоставени наличните средства;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
3. Общи условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране "Булбанк Онлайн“ и "Булбанк Мобайл“:
Въвеждат се текстове за услугата "Периодични плащания“. Услугата за изпълнение на автоматични периодични плащания вече ще може да се заявява само чрез абонамент в "Булбанк Онлайн“, като отпада възможността за заявяване през филиал на Банката;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
4. Тарифата за таксите и комисионите за физически лица:
Лимити и прагове за извършване на операции, включително такива свързани с такси и комисиони, за извършване на сделки с финансови инструменти, за АТМ и карти са представени в евро;
Поради преустановяване предлагането на услугата директен дебит са премахнати таксите и комисионите, свързани с нея;
Актуализирани са услугите по платежна сметка за основни операции, предлагани безплатно, в случай че по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти и лихвите върху тях – ежемесечно общо до три кредитни превода, инициирани от титуляря, включително чрез системите за онлайн банкиране на Банката, и общо до десет операции по теглене на пари в брой от АТМ на Банката, за които не се начисляват такси;
Премахват се текстовете относно комисионата за предсрочно погасяване на банков кредит;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
Променените Общи условия и Тарифа са налични в търговските помещения на Банката и на интернет страницата ѝ.

