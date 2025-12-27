Най-магичната дата за брак през 2026: Носи ли любов или напротив?
Ето какво вещае датата според нумерулогията:
Активна, успешна, професионална – такава енергия носи. Дата, през която човек може да се справи с всички възникнали предизвикателства. Много добра за работа, но за лични взаимоотношения не е най-подходящата дата, защото самата дата е структурирана от едни 7 двойки, които са изключително активни. Там има желание за борба, желание за надмощие, желание за показване на себе си. Има двете шестици, които отново завишават егото и желанието да се покажа и да съм над другия, което в партньорски взаимоотношения не е най-положителното качество. Всеки ще тегли в своята посока, няма да има романтика, разбиране, емоция, защото датата е минус петица, минус седмица. Няма да има емпатия, ще се усеща силна агресия, неуправляеми постъпки. Датата активира егото на хората, което в партньорски взаимоотношения няма да е положително и ползотворно.
"Ако наистина двойката избере такава дата за брак, е добре да се посъветват – задължително непрекъснато да са в движение, в пътуване, в действие, защото тези двойки трябва да освобождават некултивираната енергия, която се събира между тях, да са в постоянно движение и да приемат съюза си като работа и израстване", съветва тя.
