ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
© Фокус
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, намалява минимално с 0,04 на сто до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,273 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.
При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поевтиняват тиквичките - с 14,29 на сто до 1,35 лева за килограм, следвани от краставиците, които се търгуват с 9,54 на сто по-малко до 2,18 лева за килограм, пише Dnes.bg. Цената на зелето е надолу с 6,19 на сто и то се предлага по 0,91 лева за килограм. Картофите се продават с 1,64 на сто по-малко, по 1,05 лева за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 6,16 на сто и се предлагат по 1,79 лева за килограм, а червените са надолу с 6,81 на сто до 2,12 лева за килограм. Зрелият лук кромид също поевтинява - с 1,36 на сто до 1,09 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава при доматите - с 18,21 на сто до 2,45 лева, и при морковите - с 0,62 на сто до 1,22 лева за килограм.
При плодовете единствено по-скъпи са прасковите, които се търгуват с 8,95 на сто повече до 4,23 лева за килограм. Дините поевтиняват с 0,37 на сто до 0,68 лева за килограм, а гроздето - с 0,92 на сто до 2,96 лева за килограм. Ябълките също са надолу - с 3,18 на сто до 2,74 лева за килограм. Пада и цената на лимоните - с 2,35 на сто до 4,37 лева за килограм.
Цената на кравето сирене се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,68 на сто до 17,78 лева за килограм. Прясното мляко поскъпва с 2,46 на сто до 2,29 лева за литър, докато киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,90 на сто надолу до 1,37 лева за кофичка от 400 гр. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,56 на сто и то се предлага по 3,12 лева за брой.
Замразено пилешко месо се търгува с 0,07 на сто повече до 6,95 лева за килограм, а яйцата (размер М) са с 2,70 на сто нагоре до 0,38 лева за брой на едро.
Цената на ориза се вдига с 0,68 на сто до 3,31 лева за килограм, а на зрелия фасул - с 0,83 на сто до 4,24 лева за килограм. Лещата поевтинява с 1,15 на сто до 4,29 лева за килограм. Брашното тип 500 се предлага с 0,51 на сто повече до 1,49 лева за килограм. Цената на олиото пада с 3,49 на сто до 3,11 на лева за литър, а на захарта - с 0,41 на сто до 1,83 лева за килограм.
Още по темата
/
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
22.09
Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
20.09
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същите продукти при нас са три пъти по-скъпи
19.09
Ужас! Има между 40 и 100% надценка на основни хранителни продукти в България, но не е заради еврото
16.09
Още от категорията
/
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:23
Историк: Не смятам, че средностатистическият гражданин трябва да има по-високо познание от това на завършващ гимназията ученик
22.09
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
22.09
Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да се подготвят за извънредни мерки!
22.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.