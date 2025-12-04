Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация
© Фокус
През октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,5% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.
Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (+3,6%), Естония (+1,7%) и Хърватия (+1,4%). Най-големите намаления са наблюдавани в Белгия (-1,3%), Австрия (-0,6%), Ирландия и Швеция (и двете -0,4%).
В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,5%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,4%,
за автомобилно гориво в специализирани магазини с 2,6%.
Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Кипър (+9,9%), България (+7,4%) и Малта (+6,2%). Намаления са наблюдавани в Люксембург (-0,8%), Австрия (-0,6%) и Белгия (-0,1%).
В еврозоната през октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,9%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,1%, за автомобилно гориво в специализирани магазини с 1,8%.
Анонимен
преди 56 мин.
И какво му е положителното!? Изводът е, че при спекулативно, изкуствено завишени цени на стоките, само идиотите купуват повече.
