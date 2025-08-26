Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето.Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов".Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!Всички сме със семейството и Марти!Това съобщи преди минути бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов!