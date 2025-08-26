ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов".
Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!
Всички сме със семейството и Марти!
Това съобщи преди минути бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов!
Виктор1
преди 1 ч. и 51 мин.
Обаче без майка.
