По всяка вероятност, спрямо данните, които имаме в момента, ще се окаже, че лицето, което е извършило намушкванията в София има определени ментални проблеми. Това каза служебният вътрешен министър Емил Дечев по повод жената, която наръга с нож четирима души пред метростанции в София късно снощи. 

"Няма никакви данни за терористични мотиви, нито за користни и политически цели", каза още той.

Припомняме, че жена наръга двама души пред метростанция "Васил Левски" в София, после същата нападна още две млади жени на автобусна спирка на бул. "Черни връх". Нападателката е задържана. 

Състоянието на жертвите е стабилно, потвърдиха от "Пирогов".