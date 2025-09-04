ЗАРЕЖДАНЕ...
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загубил е 1,5 литра кръв
Мирослав Рашков съобщи, че четиримата души са пътували в лек автомобил, който е преминавал с висока скорост в центъра на града. "Директорът на Областната дирекция и негов съсед направили забележка на младежите. На лицата ще им бъде повдигнати обвинения и задържане за 72 часа. Нямат криминални прояви", каза още той.
По информация на МБАЛ Русе пациентът е постъпил в 3:55 часа с политравма и шоково състояние. След проведени изследвания той е бил настанен в интензивното на болницата, решава се, че е необходима спешна оперативна намеса. Тя се предприема, защото шокът е причинен от огромна кръвозагуба. Хирурзи извършват животоспасяващата операция, след като Кожухаров е загубил 1,5 литра. Неговото състояние вече е подобрено.
От болницата заявиха, че пострадалият е кръвна група А+. При желание всеки може да дари кръв.
"Полицаят е лице на държавата на улицата. Към полицай не може да се подхожда по друг начин освен с уважение и изпълнение на решенията, които дава. Комисар Кожухаров е изпълнявал служебния си дълг, както са инструктирани всички полицаи в страната. Опитвал се е да предотврати асоциално и психопатично поведение. Който си позволява да посегне на някой от държавата, ще му се търси най-тежкото наказание, което се прилага по закон". Това коментира на брифинга министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
От Прокуратурата предупредиха, че ще бъдат безкомпромисни към ситуацията. На този етап са образувани две производства срещу лицата - за хулиганство и за нанесена средна телесна повреда по хулигански подбуди. Предвижда се по-тежко наказание от 3 - 10 години затвор.
