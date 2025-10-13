ЗАРЕЖДАНЕ...
Наличните противогрипни ваксини в България
©
Какво представляват противогрипните ваксини?
Противогрипните ваксини стимулират имунитета срещу сезонните грипни вируси. Съставът им се определя ежегодно от Световната здравна организация според циркулиращите щамове. За сезон 2025/2026 СЗО препоръчва да се включат вирусите A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. В България се предлагат инжекционните ваксини Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, и назалната Fluenz Tetra, като хората над 65 години ще ги получават безплатно и тази година.
Тази година една от ваксините, налична в България (Vaxigrip) ще бъде тривалентна. Какво означава това? Основната разлика е броят на включените вирусни щамове. Тривалентните ваксини съдържат по три вируса – два A-типа и един B (линия Виктория), а четиривалентните добавят и втори B-щам (линия Ямагата). Причината, поради която тази година има тривалентни ваксини, е, че щамът B/Yamagata не е циркулирал след 2020 г., в резултат на което много страни се връщат към тривалентни ваксини.
За сезон 2025/2026 в България основните препарати са тривалентният Vaxigrip и тривалентният Fluenz. Influvac Tetra остава без промяна тази година и ще бъде четиривалентна, но тя ще бъде в ограничени количества за нашия пазар.
Назалната противогрипна ваксина
В последните няколко години в България можем да се възползваме и от назална ваксина. Тя е жива атенюирана ваксина. Fluenz Tetra се прилага като спрей за нос при деца от 2 до 18 години. Всяка доза е 0,2 ml (0,1 ml във всяка ноздра) и при първа имунизация се поставят две дози с интервал 4 седмици. Тя съдържа същите два A-щама и един B-щам (линия Виктория) като тривалентните инжекционни ваксини. Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години.
Инжекционните противогрипни ваксини
Инжекционните инактивирани ваксини (например Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) се прилагат мускулно при лица над 6-месечна възраст.
Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?
Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения. Според американски изчисления през сезон 2023/2024 имунизацията е предотвратила около 9,8 милиона грипни инфекци. Ефикасността на ваксината обичайно е 50-65% при децата и около 35–50% при възрастните.
Противопоказания
Противопоказания са тежки алергии към компонентите на ваксината (например яйчен протеин) или остри тежки заболявания – при тях поставянето се отлага.
Назалната жива ваксина е противопоказана при имунен дефицит, бременност и тежък астматичен статус. Лека настинка или локални инфекции не са противопоказание за имунизиране.
Кога да се ваксинираме?
Препоръчителното време е есента, преди разгара на грипа. Експертите съветват поставяне през октомври-ноември, за да развие организмът имунитет, пише Puls.bg . Ако ваксината е налична по-късно, приложението ѝ е ефективно дори през декември.
Още по темата
/
Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
07.10
Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
26.09
Още от категорията
/
Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни и хигиенни материали – раздаването започва от днес
09:42
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
09:16
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
08:35
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
12.10
Остър недостиг на международни шофьори: Дори високото заплащане не може да привлече нови кадри
12.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Всички моряци са спасени при операцията в Черно море на 140 морск...
22:24 / 12.10.2025
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на ен...
21:38 / 12.10.2025
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови...
20:03 / 12.10.2025
Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието
19:54 / 12.10.2025
МОН предлага социално-емоционално учене за най-малките, ще започв...
19:53 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
14:40 / 12.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.