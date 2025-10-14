Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия. Това сочат последните данни на НОИ.Около 1000 българи са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на тази година."Фокус" припомня, че от 1 април 2025 г. всеки месец недостигащ стаж струва 213,25 лв., причината е че от тази дата минималният осигурителен доход се повиши от 933 лв. на 1077 лв. Аритметиката показва, че за купуването на една стаж са нужни 2558,95 лв.Законът позволява да закупим недостигащ стаж за 5 години. При сегашната ситуация това би струвало 12 794,76 лв.Това означава, че за една година допълнителен трудов стаж трябва да внесат в държавната хазна общо 2558,95 лв., а за максималния срок от 5 годни трябва да платят 12 794,76 лв.