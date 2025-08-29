ЗАРЕЖДАНЕ...
Намериха млад мъж мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
©
30-годишният Христо се готвел за участие в "Игри на волята", работил е като готвач в ресторант в столицата, съобщава Struma.
Младият мъж е намерен мъртъв на дивана в квартирата си в София. Коментарите в града са разнопосочни около това как точно е починал Христо. Всички го познават като изключително добро и възпитано момче, красавец, спортист и планинар.
Работейки в ресторант в София като готвач, той е събирал пари да отвори собствена пекарна.
Какво точно се е случило, за да се стигне до фаталния край, все още не е известно. Няма и детайли около гибелта му, което е предпоставка за ширещите се спекулации в Симитли.
Още от категорията
/
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия университет в София и платформата на "Мебели ЯВОР"
28.08
Откриха недекларирана валута в хладилния агрегат на товарен автомобил на МП "Капитан Андреево"
28.08
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.