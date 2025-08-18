Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По непотвърдена информация в "Студентски град" е задържан убиецът от Първомай. Това научи bTV от свои източници.

На място има засилено полицейско присъствие, служители на ГДНП и  криминалисти.

Припомняме, че съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ. 

Жената е починала от остра кръвозагуба. Тя е имала порезна рана в областта на шията.

На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.

Очаквайте подробности!