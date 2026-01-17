Нана Гладуиш: Откриха ми рак на кожата!
© Фейсбук
"Да кажем, че съм някъде по средата - не много добре, не много зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", каза още тя.
"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели тя и уточни, че образуванието се намира в горната част на главата й.
Още от категорията
/
Проф. Масларов: Пациентите с транзиторната исхемична атака ще бъдат отделени в отделна клинична пътека
16.01
Засегнат родител след пресконференция на "Възраждане": Лицата от партията са идвали нееднократно в дома ми, видимо търсещи провокации
16.01
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Край на тайната на заплатите
22:18 / 16.01.2026
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
21:57 / 16.01.2026
Проф. Масларов: Пациентите с транзиторната исхемична атака ще бъд...
21:25 / 16.01.2026
БНБ с актуална информация за обмяната
20:49 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.