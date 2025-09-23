ЗАРЕЖДАНЕ...
Нана Илиева: От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие
© личен архив
Човек трябва осъзнато да прави избори за какво да използва своето време. "Моето пожелание към всички и към мен самата разбира се е да го използваме за нещата и за хората, които обичаме, защото вярвам, че това е истинското и в това е смисълът на нашия живот,“ посочи авторът и добави, че книгата задава важните въпроси защо искаме да имаме време и какво бихме правили, ако знаем, че остават няколко дни до края на нашия живот, като са добавени и няколко техники, с които хората да си помогнат в отговор на тези въпроси. "Следват стъпки, които помагат как да си набавим време точно за нещата, за които искаме да имаме време и за нещата, които ни зареждат. От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие.“
Отговаряйки на определени въпроси в една от техниките в книгата, виждаме къде сме сложили нашите мечти, защо сме ги забравили, какво и от тях искаме да извадим, защото все още са важни за нас, които биха ни вдъхновили. "А друга техника, която е много бърза и елементарна, е когато се чудим дали да правим нещо и дали да имаме време за това нещо, лесно можем да си зададем пет пъти въпроса защо. На петото "защо“ излизат наистина най-дълбоките ни и скрити мотиви защо правим или не правим нещо.“
Още от категорията
/
Здравното министерство оттегли предложението за НЗИС като единствен канал за телемедицински услуги
12:25
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
11:56
Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ще получим, също ще са в евро
11:00
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 евро заради спекулации с цената на олиото
09:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.