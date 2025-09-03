Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Граждани протестират под прозорците на властта. Протестът е под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент".

На демонстрацията дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане".

Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на парламента.