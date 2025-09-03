ЗАРЕЖДАНЕ...
Напрежение пред НС: Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на парламента
© Булфото
На демонстрацията дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане".
Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на парламента.
Още по темата
/
Наталия Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани
11:08
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
10:55
Балабанов: Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да се излекуваме от некадърността на Асен Василев
10:49
Цветанка Андреева: Президентът Радев иска приемник, избран от неговия кръг, но не предлага управленска алтернатива, освен силен обрат към прокремълско влияние
01.09
Калин Стоянов с остра реплика към Иван Демерджиев: Той е последният човек, който ще ми дава съвети!
30.08
Още от категорията
/
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
11:30
ДФЗ напомня за изтичането на важен срок за кандидатстване за помощ, отпускана на определени стопани
11:14
Виолета Иванова от КНСБ за линията на бедност: Настояваме в методиката да се включи дефиниция на минимални потребности
02.09
Киселова поздрави учениците на Софийската математическа гимназия, завоювали много призови места на престижно международно състезание в Хонконг
02.09
Мария Филипова на въпроса готова ли е да стане премиер: В момента съм кандидат за заместник-омбудсман
02.09
Експерт: Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо автоматично поскъпване на имотите, ще изправи пазара пред нова среда
02.09
Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
02.09
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.