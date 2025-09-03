Граждани протестират под прозорците на властта. Протестът е под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент".На демонстрацията дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане".Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на парламента.