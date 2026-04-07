Нови седем случая на морбили са регистрирани у нас. Така общият брой на заразените става 80. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването, цитирани от ФОКУС.

Новите случаи са регистрирани в областите Враца и Плевен.

Основната причина за разпространението е ниският имунизационен обхват, каза преди дни служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, напомнят от Фокус.

Какво представлява морбили и как се предава?

Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, посочват на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето.