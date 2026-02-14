Илияна Йотова с директора на Американския еврейски комитет Теодор Дойч
Нарастващият език на омразата и отстъплението от защитата на човешките права бяха сред основните теми на разговора между българския държавен глава Илияна Йотова и главния изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Теодор Дойч. Двамата се срещнаха в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.
"През последните десетилетия наблюдаваме тежък регрес в отстояването на човешките права. Сякаш днес не е модерно да говорим и да работим за тяхната защита. Това не е тема от дневния ред на световните организации, на европейските институции. Трябва да върнем този разговор на международно ниво“, заяви президентът Йотова.
Българският държавен глава и главният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Теодор Дойч коментираха нарастващите настроения срещу еврейската общност. Представителите на Американския еврейски комитет подчертаха, че българската държава и българското общество са пример за добро отношение към еврейската общност.
"В съвременния свят обществата сякаш искат да забравят мрачните години на Холокоста. Още по-тревожни са опитите за преформатиране на историята. Държави и общества трябва да сме заедно в битката срещу тези опасни тенденции“, посочи президентът Йотова.
Тя подчерта, че България е светлият пример на държавата, която спасява своите евреи благодарение на съвместните усилия на Българската православна църква, на водещи политици и интелектуалци, на обикновените хора. "20 български праведници са носители на най-високото признание за хуманност на Световния център за възпоминание на Холокоста "Яд Вашем“, заяви българският държавен глава. Тя запозна представителите на Американския еврейски комитет с идеята си за създаване в България на музей за спасяването на българските евреи, който не само да събира историята, но и да е насочен и към бъдещето.
Нарастващият език на омразата обсъди президентът Йотова с директора на Американския еврейски комитет
©
Още от категорията
/
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
10:34
Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента
10:15
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
08:35
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
13.02
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
13.02
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.