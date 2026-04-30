Първото заседание на 52-ото Народно събрание започна минути след 10:00 ч. с първия парламентарен звънец, предаде репортер на ФОКУС. 

По традиция първото заседание бе открито от най-възрастния народен представител - в случая това е Румен Миланов от "Прогресивна България“. Регистрираха се 239 - ма депутати от 240 - един липсваше. 

Както повелява Конституцията народните представители положиха клетва - след това зазвуча химнът на Република България. 

Очаквайте подробности!