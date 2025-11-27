Рая Назарян да даде 30 минути почивка, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера след полунощ депутатите успяха да напуснат сградата на Народното събрание, която бе окупирана от протестиращи срещу Бюджет 2026.
Днес народните представители трябва да разгледат на второ четене в Комисията по бюджет и финанси план-сметката на страната. Снощи те приеха на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО, което беше и причината за многохилядния протест пред "Триъгълника на властта".
Народното събрание не може да започне работа: Няма кворум
Още по темата
/
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
21.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
20.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
Още от категорията
/
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
26.11
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазван...
23:37 / 26.11.2025
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:14 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
23:14 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на власт...
22:10 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.