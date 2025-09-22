Наталия Киселова във Велико Търново по повод честването на днешния празник, предаде репортер на "Фокус".
Според нея, когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати за нашата родина.
Тя отбеляза още, че историческото дело, което отбелязваме днес, е резултат от българската дипломация.
"Днес ни е нужно да черпим сили и вдъхновение от делата на предците ни, днес ни е нужно да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да демонстрираме това, което ни разделя. Нужно ни е да осъзнаем, че постигането на националните ни цели зависи изцяло и единствено от нас.", призова Киселова.
"Нека да пребъде свободна и независима България!", пожела председателят на НС.
