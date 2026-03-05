Наталия Киселова след заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток.
"Асиметрични означава, че се използват иначе обичайни дейности, през които да се разстройва дейността на различни граждански или държавни инфраструктури, но тук става дума за потенциални заплахи, не говорим за конкретна, реална заплаха", обясни Киселова.
Бившият председател на Народното събрание обясни, че голяма част от дейностите, които са направени като подготовка, са извършени още от кабинета "Желязков".
"Поставихме конкретни въпроси и беше казано и от министъра на външните работи, и от министъра на финансите, че ще има последващи конкретни действия, за да може да има нормално функциониране на веригите за доставки не само за петрол и газ, а и за обичайни други дейности, свързани с храната, водата, лекарствата", добави тя.
"Динамиката в геополитическата ситуация от петък до днес води до постоянна промяна, но мисля, че нашето поведение трябва да е в синхрон с другите държави членки на ЕС и на Алианса", коментира Киселова.
Наталия Киселова: Няма пряка заплаха за България, има асиметрична такава!
