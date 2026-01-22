Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От миналата седмица има решение в "БСП-Обединена левица" по Изборния кодекс да се гласува по съвест. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти след като депутатите не успяха три пъти да съберат кворум и пленарното заседание бе закрито, предаде репортер на ФОКУС. 

"Този начин за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен, ако имаше подкрепа на предложението на БСП в правната комисия да се отложи влизането в сила на измененията, щяхме да водим по друг начин разговора", каза тя по отношение на решението на управляващото мнозинство да вкара в дневния ред като първа точка промените в Изборния кодекс. ФОКУС припомня, че социалистите настояват въвеждането на сканиращите устройства да бъде отложено за 1-ви януари 2027 година. 

Според нея предложените изменения за избирателните списъци и за скенерите двойно утежняват избирателите.

"Говорим за това как избирателите да могат достатъчно лесно да отидат до урните", отбеляза тя. 

"Първо – Радев подаде оставка. Ако беше направено служебно правителство, щяха да обвинят г-н Радев, че прави правителство в свой интерес. По тази причина мисля, че е правилно да се даде възможност на г-жа Йотова, като президент, да проведе разговори и да си поеме отговорността за съставянето на служебен кабинет. Според мен е редно, ако утре има решение на КС, г-жа Йотова да положи клетва като президент, за да стане ясно откога тече мандатът, който ще довърши. И след това да започне разговори с кандидатите за министър-председатели. Тогава, когато има такива и консултации с парламентарните групи, ще им служебно правителство, а тогава ще има и указ за избори“, това заяви Киселова относно това как трябва да се развият събитията занапред.

На въпрос дали ще се присъедини към листите на президента Румен Радев, тя отговори: 

"Това е въпрос, за който ще си говорим, когато бъдат насрочени предсрочните избори. Нека г-н Радев да престане да бъде президент, да направи проект и тогава ще говорим". 