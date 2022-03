Наталия Кобилкина: Една жена ме попита от къде съм и за първи път не знаех какво да отговоря

© Психоложката, която се премести да живее със семейството си в Лондон, написа откровено признание в своя Инстаграм профил, посветено на събитията в Украйна.



"Преди няколко дни една дама ме разплака в магазина… Влязох да купя нещо за обяд и видях, че една жена купи интересно кафе, заговорихме за кафе и на края тя ми попита: where are you from? (от къде си?) Първия път за моите 38 години се колебах какво да отговоря… Не знам как хора ще реагират ако ще кажа: Аз съм от Русия. Винаги съм се гордеела от моите корени, но в сегашната ситуация не знам кой стои срещу мен. Накрая казах: аз съм от Русия. Тя ме погледна с доброта и ми каза: ооо много обичам руски хора! Имам толкова близки приятели от Русия, аз съм от Италия. Не ви е лесна ситуация сега, нали? Но АЗ ОБИЧАМ РУСНАЦИ!"



"Начина, по който тя ми каза, добротата и подкрепата в гласа й, ме накара да се разплача (а изобщо не плача лесно, особено пред непознати). Чак в този момент осъзнах колко всъщност ми тежи ситуация в света и отношение към руснаците. Не бих се нарекла точно рускиня. Аз отдавна загубих ясна идентификация коя съм аз. Никога не съм искала да живея в Русия, но съм благодарна за всичко, което ми е дала тази държава, за силата, мащаб, духовност, упоритост и много други."



"От моите 38 години - 18 години живея в Европа. Най-осъзнатите ми години минаха в България и всички най-близките ми хора освен семейство и приятели от раните години са Българите. Обичам Европа и тук се чувствам у дома."



"Обаче точно сега ми е трудно да приема как в момента се опитват да направят руснаци най-ужасните хора на света. И ме боли сърце за моята държава."



"Малко от хора знаят, че само в моя град Ростов бяха приети хиляди беженци от Украина и всички руснаци с отворено сърце помагат на всички, които загубиха своя дом. Всички моите приятели руснаци помагат в момента на бежанци (повече не могат да го правят официално, защото е незаконно и опасно)", написа Кобилкина в Инстаграм.



"Всички руснаци, които познавам, казват едно и също: Аз избирам МИР! Ние Обичаме Украйна и хората! Ние срещу война. Народ не иска война, но никой не пита народа. Имам още много какво да кажа и за война и за истина… но това не безопасно и свобода на думите за руснаци в момента забранена (по последна разпоредба за публични изяви по повод на война може да отидеш в затвора на 15 години)."



"Днес в Русия изключват Инстаграм като реакция на думи, че агресия към руснаци е разрешена! Някой осъзнава ли, че това отворена покана към Расизъм? Как може да нападаш хората за тяхната принадлежност към някой народ? Да се върнем ли към фашизъм и битка срещу евреи? Мислих, че това отдавна мина, обаче не….Америка много осъзната опитва целия свят да намрази руснаци и милиони инвестирани в това."



"Вчера видях на улица един татко руснак, той пращал в градинката своето детенце и каза на руски: Обичам те, скъпа. Гледах го и и се замислих, дали това е безопасно да говориш по улици на руски дори думи на любовта на любими хора… Говоря постоянно с приятели от Украина и от Русия и двете държави преживяват много тежък момент. Хората в Русия в пълен шок от всичко, което се случва, стотици губят работа и бедност на високо ниво. Някой от тази война получава милиони, но обикновени хора губят всичко. Бедност очаква всички ни в Европа близкото време."



"В какво лично аз вярвам: Русия винаги беше Велика Русия и това няма да се промени. Знам много добре какво мощ и сила има в Руския народ и нищо няма да го счупи. Руска душа ще победи всичко и винаги ще оцелеят. Дошъл момента на големи промени в света и това ще почне от Русия и славянски държави."