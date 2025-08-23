Шофирайте внимателно, защото отново има задръстване към Кресна в посока "Кулата", съобщават очевидци.Предвид хубавото време и уикенда е напълно нормално трафикът в района към южната ни съседка да е засилен.В последно време много хора споделят и, че едни от най-големите задръствания се образуват при светофара в Кресна.