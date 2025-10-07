Сподели close
Наводнение в Лозенец! Обилните дъждове отново усложниха обстановката в Бургаско. Това съобщават от Meteo Balkans. 

Улиците и тротоарите в Лозенец са под вода. От кадрите се вижда, че наводнението е доста сериозно.