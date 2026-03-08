Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Инициативата е на сдружение "Заедно си помагаме“, което оказва психологическа и емоционална помощ на жени с ракови заболявания.
Заради онкологично заболяване Гана Трифонова от Силистра посреща рождения си ден в отделението по медицинска онкология. Навръх 70-годишния си юбилей си пожелава да има възможността и тя да помага на други жени като нея.
"Здраве и подкрепа от близки. Да ни вдъхват кураж и да не се отказваме от лечение. И от живота най-вече. Колкото и труден да е, по-хубаво от живота няма“, казва тя.
За поредна година подаръците за пациентите по случай 8 март в лечебното заведение са дело на жените от сдружение "Заедно си помагаме“, които посвещават своите арт терапии на каузата.
"Посланието е "Избираме живота“, но най-вече да повдигнем техния дух и да видят, че това, което предстои, не е толкова страшно. Винаги има изход и винаги има надежда. Винаги давам себе си за пример, тъй като аз два пъти съм преминала по този път и смятам, че, виждайки ме, мога да им давам доста надежда и любов“, казва Лилия Папазян от сдружението, предаде БНТ.
"Ние разчитаме с ежедневните усилия и грижи на целия ни екип да допринесем за повишаване на духа и да дадем надежда. Нашите пациенти се нуждаят от грижа, внимание, съпричастност и надежда. В такива моменти си проличава и загрижеността на тези организации, които допринасят за едно по-нормално и плавно протичане на лечебния процес“, посочва д-р Валерий Йорданов от Комплексния онкологичен център в Русе.
В отделението в момента се лекуват близо 30 жени. Карциномът на млечната жлеза остава най-често срещаното онкологично заболяване при жените у нас. За 2025 година новооткритите пациенти с рак на гърдата в русенския Комплексен онкологичен център са 166.
