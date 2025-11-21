Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. Гостът е в България по повод предстоящата 66-ата Генерална асамблея на организацията, чиито домакин от 23 до 25 ноември 2025 г. е Народното събрание.
Председателят на парламента Рая Назарян изрази задоволство от отличния диалог между Народното събрание и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в дискусиите и в подготовката на препоръките на Асамблеята. Надявам се по време на българското председателство на организацията да се приемат решения, които да подкрепят общите ни усилия за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие на нашите страни, добави тя.
Генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев поздрави председателя на Народното събрание Рая Назарян за избирането й на поста. Високо ценим приноса на българския парламент и на членовете на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС за конструктивния диалог и създадената отлична организация за успешното провеждане на 66-ата Генерална асамблея на организацията, добави той.
В срещата в Народното събрание участва и ръководителят на делегацията на българския парламент в ПАЧИС и председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев, който представи по-важните събития и дискусии от програмата на 66-ата пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС.
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
