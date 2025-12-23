Министерският съвет прие решение за назначаване на г-жа Велислава Василева Панова на длъжността генерален консул на Република България в град Торонто, Канада, с консулски окръг, обхващащ провинциите Онтарио, Квебек, Нова Скоша, Ню Брунзуик, Манитоба, Британска Колумбия, Остров Принц Едуард, Съскачеуан, Албърта и Нюфаундленд и Лабрадор, и трите територии - Юкон, Северозападни територии и Нунавут.Канада е приоритетен външнополитически партньор и доверен съюзник на Република България. Разширяването и задълбочаването на двустранните отношения с Канада устойчиво се нарежда сред приоритетите на българската външна политика. Полагат се последователни усилия за по-нататъшно задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество с Канада в приоритетни за страната ни области като търговия и инвестиции, енергетика, иновации, сигурност и отбрана, климатични промени, образование, наука и технологии, култура.Генералното консулство на Република България в гр. Торонто играе важна роля за възходящото развитие на отношенията с Канада, като работи целенасочено с отделните канадски провинции за засилване на сътрудничество, разширяване на връзките с представителите и структурите на българската общност в консулския окръг, предоставяне на професионално консулско обслужване и оказване на съдействие на български граждани.Консулският окръг на ГК-Торонто обхваща многобройна българска общност, работата с която е сред основните приоритети в дейността на мисията и спомага за съхраняването и популяризирането на българската култура и традиции в Канада. Постигнатите през последните години резултати по тези направления представляват отлична основа, която мисията, следва да продължи да надгражда под ръководството на генералния консул Велислава Панова.