Назначиха почетно консулско длъжностно лице на България във Франция
Г-жа Мирей Мартен е председател на Асоциацията "Прованс-България", изградила е отношения на доверие с българската общност в региона и е ангажирана активно с подпомагането на нейните дейности. Ползва се с много добро име сред местните власти, бизнес кръгове и културни среди. Назначаването й за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България във Френската република ще допринесе за насърчаване на двустранните връзки и партньорства в широк кръг от области и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност на територията на консулския окръг.
