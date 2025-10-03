Министерският съвет прие решение за назначаване на френската гражданка г-жа Мирей Мартен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Френската република със седалище в Марсилия и с консулски окръг, обхващащ територията на регион Прованс-Алпи-Кот д'Азюр, включващ прилежащите към него шест департамента, и пет департамента от регион Окситания - Од, Гар, Еро, Лозер и Източни Пиренеи.Г-жа Мирей Мартен е председател на Асоциацията "Прованс-България", изградила е отношения на доверие с българската общност в региона и е ангажирана активно с подпомагането на нейните дейности. Ползва се с много добро име сред местните власти, бизнес кръгове и културни среди. Назначаването й за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България във Френската република ще допринесе за насърчаване на двустранните връзки и партньорства в широк кръг от области и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност на територията на консулския окръг.