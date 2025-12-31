Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
Съветваме хората да не разчитат, че в близките дни могат лесно да си купят хляб, цигари или мляко.
Огледайте се и преценете какво ще ви бъде нужно в идните 5 дена. По традиция по празници, българинът се е запасил. Хладилникът пращи по шевовете. Готвим повече от нужното. С две думи – имаме си всичко. Въпреки това, едни малки нещица като хляб, цигарите за пушачите или млякото за по-лека закуска, се оказват дефицитни.
Част от големите вериги, също ще почиват, поне на 1 януари, а 2-ри също се води почивен ден. Така, че огледайте се докато е време, съветва ФОКУС.
