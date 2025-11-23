Не е за вярване какво се случва с цените на плодовете и зеленчуците
©
Цените на зеленчуците
При зеленчуците поскъпват единствено картофите - с 5,15 на сто до 0,98 лева за килограм. Най-силен спад се наблюдава при зелето - минус 14,19 на сто до 0,81 лева за килограм.
По-евтини са също морковите - с 8,18 на сто до 1,01 лева за килограм, зрелият лук кромид - със 7,84 на сто до 0,94 лева за килограм, краставиците - с 6,17 на сто до 3,04 лева за килограм, доматите – с 5,26 на сто до 2,45 лева за килограм.
Надолу са и цените на тиквичките – с 3,15 на сто до 2,34 лева за килограм, червените чушки - с 2,08 на сто до 2,17 лева за килограм, и зелените чушки - с 0,1 на сто до 1,98 лева за килограм.
Колко струват плодовете
При плодовете също се отчита спад на цените. Най-видим е той при портокалите - с 12,04 на сто до 2,44 лева за килограм, и ябълките - с 10,35 на сто надолу до 2,27 лева за килограм. Значително по-евтини са тази седмица и лимоните - с 9,37 на сто до 3,25 лева за килограм.
Надолу са също цените на гроздето – минус 3,94 на сто до 3,12 лева за килограм, и бананите - с 0,59 на сто до 2,70 лева за килограм.
Млечни продукти
Цената на кравето сирене пада с 0,25 на сто до 11,97 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша“ се вдига с 0,62 на сто до 18,13 лева за килограм.
Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,44 на сто надолу и се продава по 1,37 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е с 0,85 на сто нагоре до 2,36 лева за литър.
Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,13 лева за брой, което е с 0,45 на сто спад, информира БТА.
Месо, ориз, олио
Замразеното пилешко месо поевтинява с 2,79 на сто до 6,77 лева за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 3,54 на сто се търгуват по 0,41 лева за брой на едро.
Цената на ориза е с 1,57 на сто надолу до 3,38 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 е нагоре с 7,42 на сто до 1,65 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,26 на лева за литър или с 1,51 на сто надолу.
Захарта поскъпва с 1,06 на сто до 1,90 лева за килограм, а зрелият фасул и лещата поевтиняват, съответно с 0,57 на сто до 4,20 лева за килограм и с 3,64 на сто до 4,02 лева за килограм.
Още по темата
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
10.11
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
05.11
Още от категорията
/
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
13:01
Диян Стаматов: Децата, които прекарват дълго време на телефона често забравят домашните си, трудно спазват указания и се представят по-слабо на изпити
08:39
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Лекар: Имаме пациенти, които злоупотребяват с алкохол, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Даскала1
преди 5 мин.
Непрекъснато се цитиран цени от борсите на едро, но никой не казва посочената цена за килограм ли е, за 100 килограма ли е, за тон ли е, или за повече. Манипулация! Огромна манипулация!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.