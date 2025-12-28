Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
© Фокус
Прост пример е заплатата. По закон е редно да я получаваме по банков път и следващата ще бъде именно в евро. Искаме – не искаме, отидем ли до банкомата, той ще ни даде от новата валута.
ФОКУС напомня още нещо много важно! През януари ще можем да пазаруваме както с евро, така и с левове. Не се натоварвайте, празнувайте! Нито сме първите, нито последните. Хубаво, обаче е да си имате пари в брой за последните дни от тази и първите от новата година. Валутата е по ваш избор.
Още по темата
/
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
15:28
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
11:38
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
26.12
Още от категорията
/
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебето и да смята екселски таблици?!
09:49
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората
27.12
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
27.12
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.