Не само шефовете взимат бонуси, твърдят от АПИ
Относно изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление и цитираната от ИПБ сума от 2 274 654 лв. за 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ, агенцията отново уточнява, че същите са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация. Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца – 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. В Агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.
Внушенията, че такива получават само Управителния съвет и ръководните длъжности в администрацията не отговарят на обективната истина. Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления.
Следва да се има предвид, че структурата на Агенция "Пътна инфраструктура“ е 2412 души, от които реално заети над 2200.
