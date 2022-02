Неадекватен пешеходец изнерви много шофьори на "Асеновградско шосе"

© I see you KAT Пловдив Пешеходец направи страшна глупост на бул "Асеновградско шосе". За случката от вчера сигнализират шофьори в групата I see you KAT Пловдив.



Шофьори казват, че човекът е наркоман и е от село Крумово. Със своите неадекватни действия е рискувал не само собствения, но и живота на шофьорите.



Ве пак не се е стигнало до сериозни инциденти.