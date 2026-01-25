Румен Радев като президент се превърна в една от най-коментираните теми и в родното му село Славяново. Какво очакват от него жителите на малкото харманлийско село?
Славяново, до скоро наричано президентското село, ни посреща, обвито в мъгла, с кални улици и соларни панели на мястото на стария завод за селскостопанска техника.
В селото днес живеят не повече от 600 души, за които Румен Радев е пример.
"Той е от едно село, тръгнал е от нулата, постигнал е много повече от всички останали, които са имали някаква подкрепа. Той е човекът, който не търси преводачи, като образование отговаря изцяло. Да не говорим, че това е един интелигентен, възпитан и културен човек, който мисля, че няма да подведе хората“, смята Десислава Станиславова, пише bTV.
По-възрастните хора в селото го помнят още от дете.
"До четвърти клас учи тук, така че го знаем много добре. Много е способен. Човек, който знае шест езика. Досега такъв президент не сме имали. Да сте го видели да чете? Не! Каквото той си е преценил, направил си е сметка за абсолютно всичко“, казва Янка Иванова.
В селото, в което най-голямата сметка в местния магазин е 20 евро, и често пазаруват на версия до заплата, местните не вярват в промените.
"Селото виждате какво е. Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза. Канализация няма, какво да ви изреждам. Един единствен оператор имаме за интернет. Нямаме избор просто“, казва Недялка Делева.
Хората в Славяново чакат включването на Румен Радев в парламентарните избори с надежда.
